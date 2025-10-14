بنا به پیشنهاد کمیته مربیان و موافقت جواد داوری رئی فدراسیون، روز میلاد باسعادت مولی الموحدین امام علی علیه السلام به عنوان روز قدردانی از مربیان بسکتبال کشور نامگذاری شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمام مربیان بسکتبال کشور در درجات مختلف در این روز در محل سالن زنده یاد محمود مشحون گردهم آمده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. قرار است که در اولین دوره این گردهمایی بزرگ، از ده نفر از مربیان مرد و ده نفر از مربیان زن، با اهدا جوایز نفیسی، تقدیر و تشکر به عمل آورند.

جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال در آستانه رقابت‌های انتخابی جام جهانی خطاب به مربیان سراسر کشور گفت: شما عزیزان، چشم و چراغ بسکتبال کشورمان هستید و ایران عزیز تمام قهرمانی‌های خود را مدیون و مرهون زحمات شما است.