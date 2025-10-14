امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

انتقال آب از خلیج فارس در انتظار تامین بودجه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲- ۱۵:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پشت پرده مالی سامانه موازی با املاک و اسکان
پشت پرده مالی سامانه موازی با املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
تخلف متعدد برخی از برنج فروش‌ها
تخلف متعدد برخی از برنج فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
افشای هویت عاملان جنایت در غزه
افشای هویت عاملان جنایت در غزه
۱۴۰۴-۰۷-۲۰
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
واکنش‌ها به جایزه نوبل صلح
۱۴۰۴-۰۷-۱۹
خبرهای مرتبط

ضرورت انتقال آب به فارس از خلیج فارس

طرح انتقال آب خلیج فارس به زاینده‌رود یکی از راهکارهای احیای زاینده‌رود

مدیریت منابع آبی استان یزد بر محور سند سازگاری با کم‌آبی

برچسب ها: انتقال آب از دریا ، استان فارس ، تامین آب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 