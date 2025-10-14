پخش زنده
یک کارگاه غیرمجاز تولید اسنک و پفک در شیراز شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از کشف یک کارگاه غیر مجاز در جنوب شیراز که اقدام به رنگ دهی انواع پفک، کرانچی و اسنک با رنگهای غیر مجاز صنعتی میکرد خبر داد
وی گفت:سودجویان در یک کارگاه نجاری متروکه با استفاده از پیسوله که برای رنگ آمیزی خودرو و ساختمان استفاده میشود، پفک، کرانچی و اسنک را بصورت خام خریداری و با رنگهای صنعتی آنها را رنگ دهی و روانه بازار میکردند
سرهنگ زراعتیان گفت: این پفک ها بصورت فله ای در بازارهای روزانه و مغازهها توزیع میشد
وی از مردم خواست تا از خرید پفکهای فلهای فاقد استانداردهای لازم خودداری کنند
در این رابطه یک متهم دستگیر و شش تن انواع پفک غیر بهداشتی کشف و ضبط شد