به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «محمدصابر باغخانی پور» در سومین همایش بین المللی شهر پایدار ویژه شهرداری‌ها در جزیره کیش با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند در شرایط اضطراری گفت: در زمان بروز بحران‌هایی مانند سیل، طوفان، جنگ یا بیماری‌های همه گیر، حجم تولید پسماند به صورت غیرعادی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی سیستم‌های معمولی جمع آوری و انتقال پسماند دچار اختلال می‌شوند که تداوم مدیریت صحیح پسماند نقش حیاتی در سلامت عمومی و حفظ محیط زیست را خواهد داشت.

باغخانی پور در ادامه به ارائه گزارشی از میزان پسماند در شهر تهران پرداخت و ادامه داد: این میزان تولید پسماند منجر به نشت شیرابه و آلودگی‌های خاک و آب‌های زیرزمینی می‌شود. همچنین کمبود تجهیزات و فناوری‌های نوین بازیافت و ضعف در آموزش شهروندی، این بحران را تشدید می‌کند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین به تاثیرات جنگ ۱۲ روزه بر سیستم مدیریت پسماند تهران پرداخت و گفت: در روز‌های پایانی جنگ با توجه به جابجایی شهروندان تهرانی به استان‌های اطراف، تعطیلی بسیاری از واحد‌های تجاری و... منجر به کاهش ۶۹ درصدی تولید زباله گردید، اما در روز‌های ابتدایی جنگ، از آنجایی که همزمان با تنش وارد شده به سیستم، خروج اتباع (زباله گردها) را نیز از کشور داشتیم منجر به افزایش ناگهانی ورودی پسماند به سایت آرادکوه شد؛ بنابراین روز‌های ابتدایی میزان انتقال پسماند به آرادکوه از ۵۸۰۰ تن به ۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تن، افزایش داشته است ولی در روز‌های پایانی این میزان به حدود ۳۰۰۰تن رسید.