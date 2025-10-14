به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با توجه به برگزاری دومین همایش بین المللی «مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت» از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چهار کمیسیون و نشست علمی در موضوعات مختلف طی امروز و فردا در مرکز همایش‌های بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در حال برگزاری است.

محمد سوری، رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حاشیه این نشست تخصصی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان اینکه روز پنجشنبه، ۲۴ مهرماه در دومین همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت از آثار علمی همایش رونمایی می‌شود، گفت: کمیسیون‌های تخصصی همایش در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۲ و ۲۳ مهرماه برگزار می‌شود.

کمیسیون زیست اخلاقی امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر با ارائه حجت‌الاسلام عباس پسندیده، رئیس پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی پژوهشگاه قرآن و حدیث، حجت‌الاسلام محمدرضا اسدی، عضو هیئت علمی گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، یوسف محمود الصدیقی، رئیس سابق دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی دانشگاه قطر، لیسا کمرر، استاد بازنشسته فلسفه و دین از دانشگاه مونتانا و پژوهشگر حوزه اخلاق حیوانات از آمریکا، پوهان ارتل، استاد دانشگاه کاتولیک و پژوهشگر حوزه گفت‌وگوی ادیان هم اکنون در حال برگزاری است.

کمیسیون «اخلاق پزشکی در اسلام و مسیحیت» با ارائه حسام‌الدین ریاحی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، حجت‌الاسلام علیرضا آل بویه، پژوهشگر حوزه مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت، محدثه مولوی، استادیار دانشگاه الزهرا (س) و کشیش نیکیتا کوزنتسوف، رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان (روسیه) فردا چهارشنبه ۲۳ مهرماه برگزار خواهد شد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه داد: کمیسیون دیگر این همایش بین المللی «تعامل با دیگردینی در اسلام و مسیحیت و هندوئیسم» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده، رئیس قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی، ایلیا وویورکا، دانشیار گروه فلسفه و دین‌پژوهی دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو، ولادیمیر روگاتین، رئیس گروه مطالعات اسلامی در دانشکده الهیات ارتدوکس قازان روسیه، الا گاندی فعال برجسته صلح و عدالت اجتماعی در آفریقا جنوبی، نوه مهاتما گاندی و مجیب احمد، رئیس پیشین گروه تاریخ دانشگاه بین المللی اسلامی اسلام آباد در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۸ و سی دقیقه صبح برگزار می‌شود.

کمیسیون علمی «اخلاق خانواده در اسلام و مسیحیت» عنوان ششمین نشست علمی این همایش بین المللی است که فردا چهارشنبه به صورت همزمان با حضور و ارائه سیده فاطمه احمدی، دانشجوی دکتر مطالعات زنان و خانواده، متخصص در پژوهش تطبیقی، راضیه شاملی دکترای مطالعات اسلامی، ماریا استائیج، روزنامه نگار و فعال؛ منتقد فمنیسم و عضو مرکز ملی صبرستان و در نهایت النا سرگیئونا روگاتینا، استاد گروه مطالعات اسلامی، حوزه علمیه ارتدکس کازان روسیه به زبان انگلیسی برگزار می‌شود.

آئین اختتامیه این همایش بین المللی روز پنجشنبه ۲۴ مهر از ساعت هشت الی ۱۲ در سالن شیخ طوسی (ره) دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حجج اسلام والمسلمین احمد واعظی؛ رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، نجف لکزایی؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدتقی سبحانی؛ رئیس قطب تعمیق ایمان و باور‌های دینی، کشیش نیکیتا کوزنتسف؛ رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس قازان روسیه، یوسف محمود الصدقی؛ معاون گفت‌وگوی ادیان دوحه و کشیش گریگوری نرسیسان روابط عمومی شورای خلیفه‌گری ارامنه سخنرانان این همایش هستند.