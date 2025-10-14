به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سید ایرج کاظمی جو گفت: از اردیبهشت ماه دوشنبه های مردمی در فرمانداری شهرستان کهگیلویه برپا است که در این ملاقات عمومی مردم رودرو مشکلات خود را عنوان می کنند و بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی گفت: از ابتدای شروع این کار تا هم اکنون بیش از 2000نفر ملاقات عمومی داشته ایم و بسیاری از این درخواست ها در خصوص اشتغالزایی و بسیاری از انها هم عمومی در رفع مشکلات منطقه ها بوده است.

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: خواسته ی مردم در خصوص آب، برق، اینترنت و پروژه های عمرانی بوده که با رایزنی مسوولان بساری از انها رفع شد.