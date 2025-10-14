فوق‌تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،مهار پرخاشگری در کودکان را نیازمند ترکیبی از فهم عمیق درباره علل، پیشگیری، ضرورت همکاری خانواده و محافظت از محیط اجتماعی مناسب دانست و تاکید کرد: توجه به این نکات اساسی، برای توسعه و رشد سالم کودکان بسیار حائز اهمیت است.

دکتر اشرف تشکری، فوق‌تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به پیامد‌های پرخاشگری در کودکان، اظهار داشت: مهار پرخاشگری در کودکان موضوعی بسیار مهم است که نیازمند توجه و مراقبت ویژه‌ای می‌باشد، چرا که این شرایط می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای رشد و توسعه کودک به دنبال داشته باشد؛ بنابراین شناخت درست علل و اعمال مناسب راهکار‌های موثر برای کنترل آن بسیار اهمیت دارد.

دکتر تشکری تأکید کرد: مدیریت و درمان اختلال‌های رفتاری و پرخاشگری در کودکان نیازمند مشارکت یک تیم چندتخصصی متشکل از روان‌شناسان، مشاوران، پزشکان، معلمان و والدین است. اعمال استراتژی‌های رفتاری مثبت، محدود کردن تماس با محیط‌های آسیب‌رسان، ارتقاء ارتباطات بین افراد مهم زندگی کودک و تقویت مهارت‌های ارتباطی و مذاکره می‌تواند نقش موثری در بهبود رفتار کودک داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شناسایی عوامل مؤثر بر پرخاشگری را نخستین گام در مهار آن دانست و توضیح داد: این عوامل ممکن است شامل مسائلی همچون عدم توانایی در ادراک و تفسیر درست احساسات، ناتوانی در مدیریت خشم و استرس، نقص ارتباطات خانوادگی و یا قرار گرفتن در محیطی ناپایدار باشد.

فوق‌تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، همچنین به روش‌های کنترل و کاهش پرخاشگری اشاره کرد و گفت: آموزش مهارت‌های اجتماعی، مشاوره روانشناختی، ورزش و فعالیت‌های بدنی، بهبود روابط خانوادگی، تغییر رفتار‌های نادرست و تقویت اعتماد به نفس از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه هستند. در برخی موارد از پرخاشگری نیز تجویز دارو می‌تواند کمک‌کننده باشد.

دکتر تشکری خاطرنشان کرد: روانپزشک پس از ارزیابی تشخیصی، ممکن است دارو‌های خوراکی یا تزریقی برای کنترل پرخاشگری در کودکان تجویز کند. از آن جهت که برخی بیماران به دلیل پرخاشگری شدید ممکن است به خود یا دیگران آسیب بزنند، به‌گونه‌ای که عواقب آن بسیار ناخوشایند باشد، در این شرایط، بستری در بخش‌های روانپزشکی کودک و نوجوان ضروری است و امروزه اورژانس‌های روانپزشکی آمادگی لازم برای پذیرش و ارائه خدمات درمانی به این بیماران را دارند.