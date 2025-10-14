رئیس کل دادگستری مازندران: قضات و مسئولان به درخواست‌ها و مشکلات مردم با سعه صدر و دقت رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مارندران در حاشیه دیدار مردمی شهرستان آمل، دیدار چهره به چهره با مردم را یکی از برنامه های مهم دادگستری مازندران برشمرد و گفت: در این دیدارها ضمن گفتگو با مردم و استماع سخنان آنها و در صورت لزوم با مطالعه پرونده و نظارت قضایی، دستورات لازم در خصوص درخواست ها صادر می شود.

وی با بیان اینکه در ملاقات امروز رسیدگی ۴۷۰ پرونده قضایی این شهرستان با حضور دستگاه قضائی استان انجام شد، گفت: در این دیدار، موضوعات مختلفی مطرح شده است از جمله پرونده‌هایی که مربوط به کلاهبرداری بوده و نیازمند نظارت قضایی و پیگیری جدی است. همچنین، درخواست‌هایی برای شناسایی و دستگیری متهمین متواری مطرح شده که قرار است توسط دادستان شهرستان پیگیری شود.

وی با تاکید بر حرام بودن رباخواری در قرآن کریم و احادیث افزود: قانون مجازات‌هایی برای این افراد تعیین کرده است که البته دادگستری باید این پرونده‌ها را شناسایی و پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره بر اهمیت شنیدن و بررسی نظرات مردم بیان کرد: بسیاری از مراجعات، حقی دارند و پس از شنیدن حرف‌های آنان، تصمیم‌گیری‌های مناسب انجام می‌شود. این روند باعث افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌شود و آنان احساس می‌کنند که دادگستری مرجع و پناهگاه آنان است.

پوریانی از قضات و مسئولان خواست که به درخواست‌ها و مشکلات مردم با سعه صدر و دقت رسیدگی کنند و پیگیری موضوعات مردم باشند، گفت: انتقاداتی که نسبت به روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است و این انتقادات عمدتاً بر اساس صحبت‌های مردم و نظرات آنان، نشان می‌دهد بسیاری از پرونده‌ها از طریق همین نظرات و شکایات پیگیری می‌شود.

وی موضوعات مربوط به شهرستان آمل را در حوزه‌های مختلف بیان و مطرح کرد: در این زمینه، حضور مسئولین متولی در مسائل محیط زیست و دیگر حوزه‌ها تأکید شده است، چرا که این حضور باعث می‌شود نظرات و مطالبات مردم شنیده و پیگیری شود.

پوریانی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم شهرستان آمل، ترافیک‌های چند کیلومتری است که مردم نسبت به آن معترض هستند، یادآور شد: این مشکل یکی از مواردی است که باید توسط متولیان مربوطه بررسی و پاسخگو باشند، چرا که مردم باید در ترافیک‌های طولانی معطل نمانند، به ویژه در مواقعی که بیماران و افراد نیازمند به خدمات فوری درگیر هستند.

پوریانی ادامه داد: در کنار این مسائل، بازدید‌هایی از شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ این شهرستان دستور کار است، چون آمل به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مهم در حوزه صنعت استان شناخته و سالانه فعالیت‌های اقتصادی زیادی در آن انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌شود تا مشکلات موجود شناسایی و برطرف شوند و در جهت توسعه و بهبود وضعیت شهرستان آمل گام برداشته شود.