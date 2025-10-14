پاکستان پس از برقراری آتش‌بس در غزه، بار دیگر ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم این منطقه را از سر گرفت و بیست‌و‌چهارمین محموله امدادی شامل ۱۰۰ تن انواع اقلام غذایی و ضروری را از طریق مصر به غزه ارسال کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»؛ سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد: این محموله به دستور نخست‌وزیر پاکستان و با همکاری بنیاد خیریه الخدمت آماده و از فرودگاه بین‌المللی علامه اقبال در لاهور اعزام شده است.

به گفته منابع خبری این محموله شامل اقلامی، چون آرد، برنج، روغن خوراکی، نخود، غذای آماده و میوه‌های کنسروی می‌باشد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران پاکستان افزود: تاکنون در مجموع ۲۴ محموله کمک‌های بشردوستانه به وزن کلی ۲۳۲۷ تن از سوی پاکستان برای مردم غزه ارسال شده است.

این نخستین محموله ارسالی پاکستان پس از برقراری آتش‌بس در غزه است و نشان‌دهنده تداوم حمایت انسانی و همبستگی مردم و دولت پاکستان با مردم فلسطین محسوب می‌شود.