مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با بیان اینکه ۲ هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد گفت: عملیات توسعه شبکه ارتباطی و اتصال به اینترنت پر سرعت در ۴۸۶ روستای خوزستان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری بیان کرد: ۸۵۴ روستای بالای ۲۰ خانوار خوزستان در برنامه توسعه شبکه ارتباطی قرار دارند و این برنامه در ۳۳۸ روستا به اتمام رسیده است.

وی یکی از تکالیف قانونی این مجموع را اتصال روستا‌های بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت عنوان کرد و افزود: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید روستا‌های بالای ۲۰ خانوار مورد هدف استان به اینترنت پر سرعت متصل شوند.

معضل سرقت اموال شبکه ارتباطی در خوزستان

شه‌نظری اضافه کرد: با توجه به لزوم وجود سه مولفه برق، جاده و امنیت برای اتصال روستا‌ها به شبکه پرسرعت اینترنت، اما یکی از مسائل بر سر راه توسعه و نصب شبکه در خوزستان سرقت اموال است.

وی تاکید کرد: از فرمانداران و مسئولان استان درخواست داریم برای حفاظت و امنیت شبکه‌های ارتباطی در خوزستان اقدامات موثر انجام دهند و مردم درصورت مشاهده سرقت تجهیزات مخابراتی اطلاع رسانی کنند.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه ارتباطات در مناطق سخت گذر روستایی استان بیان کرد: ۷۳۰ کیلومتر اتصال شبکه فیبرنوری در مناطق سخت گذر خوزستان در حال انجام است.

شه نظری یکی دیگر از اقدامات این مجموعه را در اشتغال آفرینی عنوان کرد و ادامه داد: ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از کارآفرینان حوزه ارتباطات در استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه ۴۶۰ دفتر پیشخوان در استان وجود دارد اظهار کرد: ۷۲ دفتر ICT روستایی در استان وجود دارد، اما برای ارایه خدمات بیشتر به روستاییان به دفاتر بیشتری نیاز است.