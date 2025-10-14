لویه و بویراحمد ، صادق محسنی با اشاره به مقابله اداره منابع طبیعی باشت با قاچاق چوب و زغال، اظهار کرد: با حضور مأموران یگان حفاظت این اداره و با همکاری پاسگاه انتظامی آبدهگاه عملیات گشت منظمی در منطقه کوه مره خامی اجرا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی افزود: طی این عملیات ۴۰۰ کیلوگرم ذغال کشف و توقیف و تعداد ۳ باب کوره فلزی زغال نیز امحا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت تصریح کرد: متخلف شناسایی و با حضور پاسگاه انتظامی آبدهگاه صورت‌جلسه تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.