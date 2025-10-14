

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: یک بیمار مرد ۴۰ ساله که در سانحه رانندگی دچار آسیب از ناحیه بازوی چپ شده بود، در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تایباد تحت عمل جراحی پیوند دست قرار گرفت.

سودابه نکوهی افزود: این بیمار با شکستگی باز، خردشدگی شدید استخوان و صدمات گسترده به اعصاب، عروق و بافت نرم بازو مواجه بود که بلافاصله پس از اقدامات اولیه درمانی، به اتاق عمل منتقل شد.

وی ادامه داد: عمل پیوند دست توسط دکتر محمدابراهیم روان‌بخش، جراح ارتوپدی، و گروه تخصصی پزشکی اتاق عمل این بیمارستان به مدت پنج ساعت به طول انجامید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: این عمل پیوندی، با ترمیم شکستگی‌ها و شریان‌ها و عروق صورت گرفت که از عمل‌های جراحی کم‌سابقه در تنها بیمارستان تایباد به شمار می‌آید.

نکوهی افزود: هم‌ اکنون بیمار، ترخیص و وضعیت عمومی وی مطلوب و نتیجه عمل موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: در سوانح منجر به قطع یا آسیب بسیار شدید دست و انگشت، بهترین زمان انتقال بیمار و عضو آسیب‌دیده به بیمارستان، همان ۶ ساعت اول حادثه است که به اصطلاح زمان طلایی گفته می‌شود.