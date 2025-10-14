به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، علی مراد پروانه افزود: این مبلغ از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل و نیز از محل منابع داخلی در صندوق امداد ولایت بخش پاتاوه تامین شد.

پروانه گفت: این تسهیلات با هدف ایجاد کسب و کار، به 190متقاضی در مشاغل مختلف صنایع دستی، مشاغل خرد صنفی و صنعتی، دامداری و تاسیسات پرداخت شد.

وی گفت: این تسهیلات به افراد متقاضی در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ اختصاص یافته است.