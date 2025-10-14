به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس کمیته امداد شهر بخش پاتاوه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۲۴ میلیاردتومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد بخش پاتاوه پرداخت شده است.

علی مرداد پروانه سقف پردات این تهسبلات را از ۱۵۰ میلون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این مقدار تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل بخش پاتاوه و همچنین از محل منابع داخلی در صندوق امداد ولایت تامین و پرداخت شد.

پروانه اضافه کرد: این تسهیلات با هدف ایجاد کسب و کار، به ۱۹۰ متقاضی در مشاغل مختلف صنایع دستی، مشاغل خرد صنفی و صنعتی، دامداری و تاسیسات پرداخت شد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات تنها به افراد متقاضی در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۴ اختصاص پرداخت شد ادامه داد: پرداخت این تسهیلات تاکنون برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.