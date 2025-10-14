به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ساعت ۸:۳۱ امروز، بالگرد اورژانس هوایی استان به منظور تسریع در روند انتقال بیمار به مرکز درمانی، به سمت محور مهریز به انار به پرواز درآمد و پس از تحویل بیمار دچار مولتیپل تروما پیرو حادثه واژگونی خودرو، با انجام اقدامات درمانی لازم در طی مسیر، وی را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل کرد.

گفتنی است در حادثه واژگونی خودروی پژو۴۰۵، چهار نفر مصدوم شده که سایر مصدومین توسط کد‌های امدادی اورژانس به بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز انتقال یافتند.