مزاحمان تلفنی در ۶ ماه گذشته یک هزار و ۶۰۰ بار تلفن اورژانس بابل را به صدا درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل با بیان اینکه مزاحمتهای تلفنی میتواند سبب یک فاجعه انسانی شود، گفت: از مهمترین چالشهای اورژانس بابل مزاحمتهای تلفنی است، آن هم در زمان پیک که میتواند سبب به خطر افتادن جان یک مددجو شود.
او افزود: شهرستان بابل دارای ۱۷ پایگاه فعال میباشد که به زودی هجدهمین پایگاه هم به همراه ۳ پایگاه موتوری جهت ارائه خدمترسانی سریع در ساعات شلوغ و ترافیکی به بهره برداری میرسد.
رئیس اورژانس بابل گفت: بابل جزو شهرهایی است که ماموریتهای زیادی در حوزه امدادرسانی اورژانسی دارد و در ۷ ماه اخیر حدود ۷۰ هزار تماس و ۱۷ هزار ماموریت داشتیم که نشاندهنده حجم بالای فعالیتی این مجموعه میباشد.
او افزود: با توجه به کمبود نیرو و پایین بودن حقوق پرسنل ولی همچنان ما بصورت شبانهروزی در حال خدمت به مددجویان این شهر هستیم که میطلبد وزارت بهداشت نگاه ویژهتری به آن داشته باشد.