مسئول واحدهای اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از سال ۹۷ تاکنون اعضای بدن صد و ده مورد مرگ مغزی در هرمزگان اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آمنه عابدینی افزود: اعضای اهدایی به بیمارستان بوعلی سینای شیراز برای پیوند ارسال میشود.
وی گفت: جراحان و متخصصان شیراز برای جداسازی اعضا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس میآیند.
قلب تنها عضوی است که برای اهدا به تهران فرستاده میشود.
عابدینی افزود: به طور میانگین هر مورد مرگ مغزی میتواند جان ۹ بیمار را نجات دهد.
