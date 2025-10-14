به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آمنه عابدینی افزود: اعضای اهدایی به بیمارستان بوعلی سینای شیراز برای پیوند ارسال می‌شود.

وی گفت: جراحان و متخصصان شیراز برای جداسازی اعضا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس می‌آیند.

قلب تنها عضوی است که برای اهدا به تهران فرستاده می‌شود.

عابدینی افزود: به طور میانگین هر مورد مرگ مغزی می‌تواند جان ۹ بیمار را نجات دهد.

