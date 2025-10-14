آغاز به کار دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان آغاز به کار دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان آغاز به کار دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان آغاز به کار دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان آغاز به کار دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای ابوذر در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس سازمان بسیج رسانه گیلان ظهر امروز در نشست خبری یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان که در سالن اجتماعات بسیج اقشار استان در رشت برگزار شد، با بیان اینکه ابوذر نماد صداقت و راستگویی در اسلام است، گفت: تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ رسانه‌ای‌ای، ارتقای کیفیت تولیدات رسانه‌ای و شناسایی و پرورش استعداد‌های رسانه‌ای از اهداف برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر است.

سرهنگ مهدی پارسا بر تولید آثار رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین جمعیت و فرزندآوری تاکید کرد و افزود: در ۱۰ دوره برگزاری این جشنواره، بیش از ۱۲ هزار اثر رسانه‌ای تولید و داوری شده است و در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با جنگ رسانه‌ای، ناامیدی را در جامعه تزریق کند، خبرنگاران باید پرچمداران روایت حقیقت باشند.

وی گفت: آثار رسانه‌ای منتشرشده از اول دی ۱۴۰۳ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در رسانه‌های مکتوب و دیجیتال دارای مجوز استان، می‌توانند در جشنواره شرکت کنند و نفرات برتر هر قالب ۲۱ دی در اختتامیه این جشنواره معرفی می‌شوند و به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

رییس سازمان بسیج رسانه گیلان افزود: ۱۰ محور اصلی جشنواره شامل شعار سال، جهاد تبیین، پیوند رسانه با صنعت و تولید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید و نشاط‌آفرینی، خانواده و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی‌اسلامی و همچنین بخش ویژه روایت پیشرفت است.

سرهنگ پارسا با بیان اینکه در کنار این محورها، شش محور بومی متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های استان گیلان نیز در نظر گرفته شده افزود: این محور‌ها شامل جایگاه گیلان در بازار‌های جهانی و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی، فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری، مسجد‌محوری و ظرفیت‌های دینی، بیکاری و اشتغال جوانان، اقتصاد دریامحور و نقش آن در توسعه استان و همچنین توسعه شهری و گردشگری در لاهیجان است.

وی در خصوص قالب ارسال آثار نیز گفت: آثار ارسالی می‌تواند در یازده قالب گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، مستند و پادکست ارائه شوند.

رییس سازمان بسیج رسانه گیلان افزود: خبرنگاران می‌توانند در هر قالب ۵ اثر به نشانی www.AbozarGilan.ir ارسال کنند.

در پایان این مراسم از پوستر دومین رویداد رسانه‌ای طنین ویژه بانوان که در راستای برگزاری جشنواره ملی رسانه‌ای بانوان حریم رسالت برگزار می‌شود، رونمایی شد.