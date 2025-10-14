پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد از بازداشت ۲۶۰ تن از اتباع خارجه غیرمجاز توسط ماموران پلیس مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای استمرار طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز، ماموران پلیس شهرستان مهریز با همکاری مردمی و همچنین کار اطلاعاتی از دپو تعدادی از اتباع در ورودی مهریز مطلع شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از اخذ مجوز قضائی در دو روز گذشته ۲۶۰ نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز تردد و غیرمجاز را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: این افراد به صورت غیرمجاز از مرزهای شرقی وارد کشور شده و قصد عزیمت به تهران و دیگر شهرها را داشتند که پس از دستگیری به اردوگاه تحویل داده شدند.
سردار نگهبان اظهار داشت: همچنین در این عملیاتها سه دستگاه خودرو سواری و ۶ دستگاه موتورسیکلت که در امر جابجایی اتباع فعالیت میکردند، توقیف شد.