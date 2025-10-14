روشندلان اصفهانی با شرکت در دوره‌ای آموزشی با عنوان نگاه به زندگی سبک زندگی از منظر آیات و روایات و رویکرد‌های روانشناسی را فراگرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام لطفعلی باقریان مدرس دوره گفت: همزمان با سراسر کشور، حدود ۵۰ نفر از روشندلان به صورت حضوری و برخط و غیر برخط در این دوره شرکت کردند.

مدیر عامل موسسه قرآنی روشندلان اصفهان هم با اشاره به اینکه دوره نگاه به زندگی به همت این موسسه در حال برگزاری است، گفت: برنامه افتتاح این دوره در آستانه روز عصای سفید برنامه ریزی شده است.

سید مرتضی نیکزاد افزود: موسسه قرآنی روشندلان در بخش‌های مختلف از جمله چاپ و نشر کتاب‌های دینی از جمله قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مفاتبح الجنان به خط بریل برای استفاده نابینایان و کم بینایان در خارج و داخل کشور همچنین برگزاری حضوری و برخط کلاس‌های حفظ و قرائت و محفل انس قرآن فعالیت می‌کند.

۲۳ مهر روز عصای سفید است.