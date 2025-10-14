پخش زنده
امروز: -
رویداد بینالمللی شهر پایدار با حضور بیش از ۳۵۰ فعال حوزه های مختلف داخلی و خارجی به میزبانی کیش در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد با هدف گردهمآوری فعالان حوزههای شهری، فناوری، سرمایهگذاری و پژوهش برای تبادل ایدهها و ارائه راهکارهای نوین در مسیر تحقق شهرهای پایدار در کیش برگزار شد.
بیش از ۱۰۰ میهمان از حدود ۲۰ کشور، کارشناسان حوزه شهرسازی و توسعه شهری و شهرداران کلانشهرهای ایران حضور دارند.
این رویداد بستری برای معرفی دستاوردها و تبادل تجربه در زمینه مدیریت شهری، انرژیهای تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهرها فراهم کرده است.
سومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار هم تا ۲۴ مهر بر پاست.