به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بوستان (گلستان) در بلوار رسالت، در ابتدای محله شاهرخ‌آباد یکی از ورودی‌های اصلی شهر ارومیه است؛ جایی که باید تصویر زیبایی از شهر به مسافران ارائه شود، اما این روزها، چهره‌اش خسته و غمگین است.

در این بوستان در ورودی شهر، مسافران ورودی برای استراحت توقف می‌کنند، اما باصحنه‌های ناهنجاری مواجه می‌شوند.

با تجمع معتادان متجاهر در گوشه‌وکنار بوستان آرامش و امنیت ساکنان منطقه مختل شده است.



اما شهرداری منطقه چهار می‌گوید: برای جمع‌آوری این افراد بی‌پناه، دست‌به‌کار شده است.

بهرامی معاون خدمات شهری منطقه چهار در این خصوص گفت: شهرداری گرم‌خانه‌ای ساخته است و معتادان را جمع‌آوری و خدمات اسکان و تغذیه ارائه می‌کنیم، اما فقط شهرداری نمی‌تواند این معضل را حل کند. بعد از خروج از دو گرمخانه دوباره به همین‌جا برمی‌گردند. برای حل مشکل باید همه دستگاه‌ها بایدهمکاری کنند.

این معضل شهری فقط با یک اقدام رفع نمی‌شود. همکاری، هم‌افزایی و پیگیری همه دستگاه‌های مسئول ضروری است تا شرایط مطلوب را به این ورودی شهر برگرداند.