مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابلاغ برگزاری نخستین دوره جشنواره قرآنی «خانواده بهشتی»، اهداف برگزاری این جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره تبلیغ و ترویج مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت پس از برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری نخستین دوره جشنواره قرآنی «خانواده بهشتی»، آن را به دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه ابلاغ کرد تا این رویداد در سطح دانشگاه‌ها و در رشته‌های مختلف برگزار شود.

علاقه مندان تا ۱۵ آبان سال جاری فرصت دارند در نخستین جشنواره قرآنی خانواده بهشتی ثبت نام کنند.

ایجاد شور و نشاط در تربیت قرآنی و دینی خانواده‌های نظام سلامت، تقویت و توسعه فضای قرآنی و دینی در میان خانواده‌های نظام سلامت، شناسایی و زمینه‌سازی برای شکوفایی استعداد‌ها و افزایش مهارت‌های قرآنیِ خانواده‌های نظام سلامت، تقویت و بهبود سبک زندگی اسلامی - ایرانی خانواده‌های نظام سلامت و ارج‌گذاری به فعالیت‌های قرآنی و دینی خانواده‌های نظام سلامت از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

بنا به ابلاغ این مرکز، گروه اول؛ نونهالان و خردسالان زیر ۷ سال، گروه دوم؛ دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی بین ۷ تا ۹ سال، گروه سوم؛ دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی بین ۱۰ تا ۱۲ سال، گروه چهارم؛ دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بین ۱۳ تا ۱۵ سال، گروه پنجم؛ دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بین ۶ تا ۱۸ سال، گروه ششم؛ فرزندان بالای ۱۸ سال و گروه هفتم؛ همسران خانواده نظام سلامت بدون شرط سنی، مخاطبان این جشنواره هستند .

براساس تبصره آیین‌نامه این جشنواره در گروه‌های ۱ تا ۶ برای سن شرکت‌کننده، ملاک دوره تحصیلی است.

گفتنی است مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت علاوه بر این، برگزاری سی‌امین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت را نیز در دستور کار دارد.