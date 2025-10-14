با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم گفت:ماموران با رعایت حقوق شهروندی متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از وی مقدار حدودا ۳کیلو گرم تریاک کشف و به همراهه متهم به کلانتری انتقال دادند.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: متهم قصد فروش این مواد را داشته که قبل از هر اقدامی با هوشیاری پلیس ناکام ماند که پس از انتقال به کلانتری و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.