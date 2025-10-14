به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار رضویه شهرستان مشهد در حاشیه آیین کلنگ زنی‌آتش نشانی آبروان افزود: این ایستگاه آتش نشانی به مساحت ۱۸۰ مترمربع با مشارکت ۴۰ دهیاری از دهستان های آبروان و پایین ولایت بخش رضویه ساخته خواهد شد.

عبدالله تیموری گفت: هزینه پی ریزی این ایستگاه آتش نشانی ۱۲ میلیارد ریال برآورد می شود که مقرر شد، درآمد حاصل از خودروی لودر مدیریت بحران بخش، صرف هزینه های ساخت این ساختمان تامین شود.

بر اساس اعلام فرمانداری مشهد، مقرر شد این ایستگاه آتش نشانی روستایی در مدت دو ماه ساخته شود. پیش از این روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشهد از ایستگاه آتش نشانی اختصاصی برخوردار شده بودند.

شهرستان مشهد با چهار شهر «مشهد، رضویه، بینالود و مُلک آباد» حدود ۴۰۰ روستا و آبادی و چهار میلیون جمعیت دارد.

بخش رضویه شامل شهر رضویه و ۵۴ روستا حدود ۱۶۰ هزار نفر جمعیت دارد.