دو تن از بازیکنان در بازگشت از دوره مصدومیت و دو ملی‌پوش، در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور پیدا کردند.

بازگشت اوریه و دو ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس

بازگشت اوریه و دو ملی‌پوش به تمرینات پرسپولیس



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان ایران، تمرین امروز (سه‌شنبه) خود را پس از یک روز استراحت در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کردند.

این تمرین که از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه آغاز شد، مفصل و نسبتا سنگین بود و حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید.

نکته بارز تمرین بازگشت سرژ اوریه و محمدحسین کنعانی‌زادگان به تمرینات گروهی در بازگشت از مصدومیت بود. همچنین با پایان اردو و بازی‌های دوستانه تیم ملی امید کشورمان، سهیل صحرایی و محمدحسین صادقی هم به تمرینات اضافه شدند.

پاسکاری، جابه‌جایی، انتقال بازی، پرس و ضد پرس، ارسال از جناحین، شوتزنی، فوتبال شرایطی و برنامه متنوع دیگر بخش‌های مختلف این تمرین را تشکیل می‌دادند.

تیم فوتبال پرسپولیس خود را برای بازی هفته هفتم لیگ‌برتر آماده می‌کند و تیم خیبر روز شنبه، میزبان این بازی و سرخپوشان ایران خواهد بود.