به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نشست امروز شورای شهر، ناصر امانی، عضو شورای شهر هم با اشاره به جلسه رئیس جمهور با استانداران درباره مدیریت محله محور گفت: رئیس جمهور نسبت به مدیریت ناترازی نیروی انسانی، مشارکت دادن و بهره‌گیری از نخبگان تأکید کرده و این اولین بار طی چهار دهه اخیر است که رئیس جمهور به اصل هفتم قانون اساسی پرداخته است. آقای رئیس جمهور منظورشان تشکیل شورای محلات نیست، چرا که نمی‌خواهد دولت بزرگتر شود؛ منظور رئیس جمهور درباره مدیریت محله محور واگذاری اداره امور به مردم است. شورای محله با رأی مستقیم مردم می‌تواند نخبگان را انتخاب کند..

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: بایستی به مدیریت شهری بها دهیم؛ ما قبلا مدیریت محلی را در شورا آغاز کردیم، اما نمی‌دانیم چرا آن را منحل کردند. ما برنامه ریزی کردیم که نامه‌ای را تهیه کنیم و ساز و کار را به رئیس جمهور ارائه دهیم؛ تجربه شورایاری‌ها و تجارب گذشته مدیریت محلی به خوبی به این مساله کمک می‌کند.