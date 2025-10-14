پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس قول وزرای نفت و نیرو، زمستان امسال ناترازی انرژی نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد نادری در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار، گفت: تمرکز کمیسیون انرژی مجلس بر حل مشکل ناترازی انرژی است و جلسات خوبی با وزرای نفت و نیرو برگزار شده است و برنامههای کوتاه مدتی برای کنترل ناترازی انرژی برای زمستان امسال دادهاند، اما در میان مدت و بلند مدت راهبرد کمیسیون انرژی مجلس رفتن به سمت توسعه انرژیهای تجدید پذیر است.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس، گفت: راهبرد کشور در حال حاضر عبور از بحران انرژی و ناترازیهای بوجود آمده و رفتن به سمت انرژیهای تجدید پذیر است.
نادری خاطرنشان کرد: در کمیسیون انرژی مجلس طرحهای خوبی در حال بررسی است و اگر نیاز به حمایت در حوزههای تقنینی و نظارتی باشد مجلس به آنها توجه دارد و به دولت نیز کمک میکند و ناگزیر هستیم درصد زیادی از انرژی خود را از حوزه انرژیهای تجدی پذیر بدست آوریم.