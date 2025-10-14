مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل با همکاری پلیس، فردی را که در یکی از شهرستان‌های همجوار اقدام به قطع درختان جنگلی می‌کرد، شناسایی و پس از درگیری فیزیکی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل با همکاری پلیس، فردی را که در یکی از شهرستان‌های همجوار اقدام به قطع درختان جنگلی می‌کرد، شناسایی و پس از درگیری فیزیکی دستگیر کردند.

این عملیات بامداد امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) با همکاری مأموران سرجنگلبانی امام‌زاده عبدالله و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد.

بر اساس گزارش منابع طبیعی آمل، مأموران موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل چوب قاچاق از جنس راش شدند.

در جریان این عملیات، راننده خودرو که از قاچاقچیان سابقه‌دار و حرفه‌ای چوب بود، به قصد فرار اقدام به برخورد عمدی با خودروی سازمانی اداره منابع طبیعی نمود که با هوشیاری مأموران، بازداشت و تحویل مراجع قضایی شد.

خوشبختانه در این برخورد عمدی، هیچ یک از جنگلبانان آسیب جدی ندیدند و تنها خودروی سازمانی اداره منابع طبیعی دچار خسارت مالی شد.

خودروی حامل محموله قاچاق توقیف و با دستور مقام قضایی در دید عموم قرار گرفت.

شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش نمایند.