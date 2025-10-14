به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، از یکی از واحد‌های تازه تاسیس تولید مصنوعات طلا در شهرک فناوری ارومیه، بازدید کرد.

خیرخواه در این بازدید با اشاره به ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در حوزه طلا و جواهر گفت: راه‌اندازی چنین واحد‌هایی در شهرک‌های فناوری می‌تواند الگویی موفق برای پیوند دانش، فناوری و صنعت در استان باشد.

وی با اشاره به اینکه تکمیل زنجیره استحصال و تولید طلا جزو برنامه‌های استانی برای توسعه صنعتی است؛ بر حمایت اداره‌کل صمت از واحد‌های نوآور تأکید کرد و افزود: افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار در صنایع باارزش افزوده بالا، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.