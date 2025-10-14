پخش زنده
نام نویسی نیروگاههای خورشیدی پشت بامی در سامانه مهرسان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خانوارها میتوانند برای نصب سامانههای خورشیدی خانگی از طریق سامانه مهرسان ثبتنام کنند؛ پس از بازدید و بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی منعقد میشود و نصب تجهیزات توسط پیمانکاران مورد تأیید انجام خواهد شد.
ثبتنام در این سامانه، تا ۸۰ درصد هزینهها از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و سرمایهگذاری متقاضیان در مدت ۳ تا ۴ سال بازمیگردد.
سامانههای خورشیدی ۵ کیلوواتی نهتنها برق خانه را تأمین میکنند، بلکه امکان فروش برق مازاد به شبکه سراسری برق را نیز فراهم میسازند.