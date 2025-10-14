امروز: -
بدرقه محمد کاسبی به خانه ابدی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲- ۱۶:۱۸
خبرهای مرتبط

خداحافظ آقای کاسبی

آغاز تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی

راننده خوش غیرت سریال خوش رکاب ماندگار در قلب مردم

مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی در تهران

لاریجانی: علاقه محمد کاسبی به ارزش‌های دینی فراموش نشدنی است

برچسب ها: محمد کاسبی ، تشییع پیکر ، بازیگر سینما و تلویزیون
