

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش انفرادی پسران، احمدلو مقابل رودریگز از اسپانیا، سید شماره ۱۶ جدول، در یک دیدار جذاب و نزدیک، با نتایج ۱۵-۱۱، ۱۳-۱۵ و ۱۹-۱۷ حریف خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

احمدلو فردا به مصاف راسموسن از دانمارک می‌رود.

این رقابت‌ها از ۱۳ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) در سطح یک جهانی برگزار می‌شوند و ۴۲۹ بازیکن از کشور‌های مختلف در آن شرکت دارند.