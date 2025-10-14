پخش زنده
آتش نشانان با مهار آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهر رضویه، دو نفر از ساکنان را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول آتش نشانی شهر رضویه، گفت: این حادثه حدود ساعت ۳ بامداد امروز ۲۲ مهر رخ داد و آتش نشانان شهر رضویه و ایستگاه ۴۹ مشهد با ۵ دستگاه خودروی آنش نشانی به مهار آتش پرداختند.
ضیایی افزود: آتش از قسمت خودروی ۴۰۵ داخل حیاط آغاز شده و به سرعت به سمت طبقه دوم ساختمان گسترش یافته بود که پیش از رسیدن به داخل واحد مسکونی با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد.
وی ادامه داد: در این حادثه دو خانم میانسال در طبقه دوم ساختمان در محاصره دود گرفتار شده بودند که با تلاش آتش نشانان نجات یافتند و توسط کارکنان اورژانس حاضر در محل مداوا شدند.
علت دقیق این آتش سوزی و میزان خسارات مالی در دست بررسی است.