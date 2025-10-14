معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت‌بدنی از کمبود ۱۵ هزار معلم تربیت‌بدنی، اجرای طرح‌های جدید در حوزه مهارت‌آموزی، توسعه فضا‌های ورزشی مدارس و برنامه‌های مشترک با وزارت ورزش خبر داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر) در نشست خبری خود با اشاره به سیاست‌های کلان این معاونت گفت: «هر برنامه‌ای که تعریف می‌کنیم بر اساس اسناد بالادستی است. شعار ما "همه با هم برای ایرانِ به‌مدرسه" است و سیاست‌های ما بر محور مدرسه، کیفیت‌محوری، فراگیری، تخصصی بودن و مشارکت‌محوری است.»

وی با بیان اینکه دولت دو رویکرد اساسی در حوزه تعلیم و تربیت دارد، افزود: «تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های تربیت‌بدنی را به‌صورت برنامه‌محور و فراگیر پیش ببریم و در قالب تفاهم‌نامه‌هایی با مدیران آموزش و پرورش حرکت کنیم.»

جعفری با اشاره به چهار مولفه اصلی برنامه‌های این معاونت، نخستین محور را منابع انسانی دانست و گفت: «در حال حاضر ۳۴ هزار و ۲۵۰ معلم تربیت‌بدنی در مدارس کشور فعالیت دارند، اما با کمبود ۱۵ هزار و ۷۵۰ معلم روبه‌رو هستیم. همچنین ۶۴۸۰ مراقب سلامت داریم و در زمینه جذب نیرو نیز اقدامات موثری انجام شده است.»

وی مولفه دوم را محتوا و برنامه‌های آموزشی عنوان کرد و توضیح داد: «برای تدوین و اجرای دستورالعمل‌های تخصصی در سطح مناطق، استان‌ها و کشور جلسات کارشناسی برگزار کردیم تا هر بخشنامه به‌عنوان نقشه راه عمل کند.»

جعفری در ادامه با اشاره به اجرای طرح مهارت‌آموزی گفت: «سال گذشته ۳ میلیون و ۲۱۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح مهارت‌آموزی بودند که ۲.۴ میلیون نفر در دوره‌ها شرکت کردند و ۱.۶ میلیون نفر در رشته‌های مختلف پذیرفته شدند.»

او از اجرای پایلوت تحول در برنامه درسی تربیت‌بدنی نیز خبر داد و افزود: «چند مدرسه به‌صورت آزمایشی تحت نظارت قرار گرفته‌اند تا بر اساس نتایج، برنامه‌ریزی جدید انجام شود.»

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش همچنین از آغاز رسمی هفته تربیت‌بدنی در صبح شنبه آینده خبر داد و گفت: «مراسم افتتاحیه به‌صورت هم‌زمان در ۷۳۷ منطقه آموزشی کشور برگزار خواهد شد و وزرای ورزش و آموزش و پرورش نیز در آن حضور خواهند داشت.»

جعفری همچنین اظهار کرد: قرار است همزمان با شروع هفته تربیت بدنی و ورزش، رقابت‌های لیگ‌های درون مدرسه‌ای در رشته‌های مختلف برگزار شود و دانش آموزان پله پله تا حتی سطح‌های پایه‌ای تیم‌های ملی رقابت کنند تا به ورزش قهرمانی معرفی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح‌های فرهنگی گفت: «در راستای ترویج فرهنگ پهلوانی، طرح "پهلوان سعید" در ۷۳۲ مدرسه اجرا می‌شود. همچنین برنامه "میدان پویا" با پنج رویکرد در سال جاری برگزار شد که ۴۴۱۶ برنامه ورزشی زیرمجموعه آن اجرا شد.»

جعفری با اشاره به رویکرد‌های بین‌المللی معاونت تربیت‌بدنی اظهار داشت: «تیم ملی دانش‌آموزی ایران سال گذشته در دو رویداد بین‌المللی شرکت کرد و در مجموع ۱۳۳ مدال در بحرین و برزیل کسب کرد. اکنون نیز برنامه‌ریزی برای اعزام تیم‌ها به برزیل و چین در دست انجام است.»

او مولفه سوم را فضا‌های ورزشی مدارس دانست و گفت: «در حال حاضر سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در کشور ۳۸ صدم متر مربع است که ۲۱ صدم آن درون‌مدرسه‌ای است. هدف‌گذاری ما رساندن این عدد به یک متر مربع است و در این راستا احداث ۲۸۶۲ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دستور کار است.»

جعفری همچنین به تجهیز مدارس به امکانات ورزشی و بهداشتی اشاره کرد و افزود: «بیش از ۶۴ هزار مدرسه تحت پوشش طرح تأمین تجهیزات ورزشی قرار گرفته‌اند.»

او در پاسخ به پرسشی درباره چاقی و کم‌تحرکی دانش‌آموزان گفت: «در دوران کرونا ۳۰ درصد از دانش‌آموزان اضافه‌وزن داشتند که با اجرای طرح‌های مختلف این رقم به ۲۷ درصد کاهش یافت. هدف ما ارتقای سرانه ورزشی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به ورزش است.»

معاون تربیت‌بدنی و سلامت در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک سه وزیر خبر داد و افزود: «قرار است پس از هفته تربیت‌بدنی، جلسه‌ای با حضور وزرای آموزش و پرورش، ورزش و بهداشت برگزار شود تا تقسیم کار ملی برای توسعه ورزش دانش‌آموزی صورت گیرد.»