پخش زنده
امروز: -
دومین جشنواره «مهر ورکانه» به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جشنواره در راستای نامزدی روستای تاریخی ورکانه برای ثبت جهانی در فهرست روستاهای مستعد گردشگری سال ۲۰۲۶، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ در این روستای سنگی برگزار میشود.
در این جشنواره بخشهای جنبی شامل، بازیهای بومیمحلی (شامل طناب کشی و هفت سنگ و تیروکمان)، مسابقات غذا و غرفهآرایی اجرای موسیقی سنتی، گروههای سرود و آئین روستاگردی برای بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی ورکانه تدارک دیده شده است.
روستای تاریخی ورکانه با بافت سنگی کمنظیر و پیشینه ارزشمند، یکی از سه روستای نامزد ثبت جهانی همدان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده و جشنواره مهر ورکانه گامی مؤثر در معرفی جایگاه گردشگری این روستا در سطح ملی و بینالمللی بهشمار میرود.