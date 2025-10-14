دومین جشنواره «مهر ورکانه» به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در همدان برگزار می‌شود.

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جشنواره در راستای نامزدی روستای تاریخی ورکانه برای ثبت جهانی در فهرست روستا‌های مستعد گردشگری سال ۲۰۲۶، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ در این روستای سنگی برگزار می‌شود.

در این جشنواره بخش‌های جنبی شامل، بازی‌های بومی‌محلی (شامل طناب کشی و هفت سنگ و تیروکمان)، مسابقات غذا و غرفه‌آرایی اجرای موسیقی سنتی، گروه‌های سرود و آئین روستاگردی برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ورکانه تدارک دیده شده است.

روستای تاریخی ورکانه با بافت سنگی کم‌نظیر و پیشینه ارزشمند، یکی از سه روستای نامزد ثبت جهانی همدان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده و جشنواره مهر ورکانه گامی مؤثر در معرفی جایگاه گردشگری این روستا در سطح ملی و بین‌المللی به‌شمار می‌رود.