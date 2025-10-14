پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان، امروز، به همراه الکسی اورچوک معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه و شاهین مصطفییف معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، از پایانه مرزی جدید و بزرگراه ترانزیتی آستارا بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران امروز در یک برنامه مشترک با مقامات ارشد روسیه و جمهوری آذربایجان، از پروژههای زیرساختی مهم مرزی بازدید کرد.
فرزانه صادق، که ریاست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان را نیز بر عهده دارد، همراه با معاونان نخستوزیر دو کشور مذکور، از پایانه مرزی جدید آستارا و بزرگراه ترانزیتی آستارا-آستارا بازدید کردند. بزرگراه ترانزیتی مذکور طولی معادل ۱.۲۸۰ کیلومتر دارد که نقش حیاتی در اتصال کریدورهای بینالمللی ایفا میکند.
پایانه مرزی جدید آستارا با مساحت ۹۰ هزار متر مربع و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، آماده بهرهبرداری است. این پایانه با ۴ هزار متر مربع فضای ساختمانی شامل ساختمان مرکزی، آتشنشانی و گیتها، ظرفیت ناوگان تجاری عبوری را به ۲۷۰۰ دستگاه ناوگان افزایش خواهد داد که موجب تسریع و تسهیل تبادلات تجاری منطقه میشود.
وزیر راه و شهرسازی ایران، که بامداد دوشنبه ۲۱ مهر وارد باکو شده بود، پیش از این بازدید در نشست سهجانبه ایران، روسیه و آذربایجان شرکت کرده بود. صادق در این سفر دیدارهایی نیز با هیئتهای دو کشور در زمینه گسترش همکاریهای حملونقل، گمرک و انرژی داشت.
بازدید از کریدورهای مرزی بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، از مهمترین برنامههای سفر وزیر راه و شهرسازی به باکو اعلام شده و هدف آن بررسی آخرین وضعیت کریدورهای مرزی و ظرفیتهای جدید تجاری منطقه بود.