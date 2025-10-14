به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابت‌ها به مدت چهار روز در دو بخش استخری (۷ ماده) و ساحلی (۳ ماده) برگزار شد.

بخش استخری در استخر المپیک کیش و در مواد ۲۰۰ متر با مانع، ۴ در ۵۰ متر مانع تیمی، پرتاب طناب تیمی، ۵۰ متر نجات ترکیبی، ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین، ۵۰ متر حمل آدمک و ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک تیمی انجام شد.

رقابت‌های بخش ساحلی نیز در پلاژ آقایان و بانوان و در مواد ۹۰ متر سرعت انفرادی، پرچم در ساحل و ۴ در ۹۰ متر امدادی تیمی برگزار شد.

در بخش بانوان تیم کیش با ترکیب مریم محبی، یکتا قزوینی کاوه، سارینا صفری و بهاره مصلایی به مربیگری آزاده آزادی توانست نشان طلای تیمی نجات غریق ساحلی را از آن خود کند.

مریم محبی نیز در ماده ۹۰ متر ساحلی انفرادی به نشان نقره دست یافت.

تیم منطقه آزاد کیش در بخش مردان با ترکیب عبدالرحمان چاکری، محمدرضا پیرحاجی، جاوید جوانبخت و عبدالرضا زارعی موفق شد در ماده ۴ در ۹۰ متر امدادی عنوان سوم کشور را کسب کند.

برگزاری این مسابقات ملی در جزیره کیش، گامی مؤثر در توسعه ورزش‌های آبی، افزایش آمادگی جسمانی نجات‌غریقان کشور و ارتقای سطح کیفی رقابت‌ها در سطح ملی به‌شمار می‌رود.