بیشترین میزان واگذاری زمین به کارآفرینان و صنعتگران مربوط به استان خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی خراسان رضوی گفت: میزان تقاضای زمین صنعتی در این استان از استان‌ های صنعتی کشور نظیر تهران، اصفهان و اراک نیز بیشتر است و در واگذاری زمین صنعتی در جایگاه نخست کشور هستیم.

جعفر فرشچی امروز در جلسه بررسی مسایل شهرک‌ های صنعتی تربت‌ حیدریه افزود: تنها در شهرک صنعتی خادم‌ الرضا (شهرک صنعتی شماره مشهد پنج) که بیش از یک سال و نیم از فعالیت آن نمی‌ گذرد، در این بازه زمانی ۲۱۷ قرداد بسته شده که از این تعداد ۸۰ واحد در حال ساخت است و ۶ واحد، فعالیت خود را آغاز کرده‌ اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی خراسان رضوی در خصوص مشکلات سرمایه‌ گذاران و کارآفرینان در تربت‌ حیدریه اظهار کرد: در این شهرستان با مشکل زمین و نبود همکاری بین‌ بخشی از سوی دستگاه‌ ها، مواجه هستیم.

فرشچی ادامه داد: طبق قانون متقاضی واحد صنعتی نباید زمین را رها کند، در غیر این صورت قرارداد فسخ می‌ شود، بنابراین دستگاه‌ های مرتبط باید مشکلات صنعتگران را برطرف سازند.

وی گفت: اکنون برای شهرک‌ های صنعتی شماره یک و ۲ و ناحیه صنعتی رضوی در تربت‌ حیدریه در مجموع ۱۰۹ قرارداد منعقد شده که از این تعداد، ۳۹ قرارداد پروانه بهره‌ برداری دریافت کرده‌ اند و تنها سه واحد راکد است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌ های صنعتی خراسان رضوی افزود: همچنین ۷۰ طرح صنعتی در مرحله ساخت و ساز و نصب ماشین آلات و اسکلت است که از این تعداد ۱۸ طرح غیر فعال است.

فرشچی میزان اشتغالزایی مستقیم توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ های تربت‌ حیدریه را ۶۸۶ نفر عنوان کرد.

وی در خصوص ضرورت استقرار ایستگاه آتش‌ نشانی نیز اضافه کرد: ساختمان این ایستگاه ساخته شده و ماشین آتش‌ نشانی نیز خریداری شده است و شهرداری باید خدمات آتش‌ نشانی را تحویل بگیرد اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده‌ است.

نگاه بخشی به زیان صنعت تربت‌ حیدریه است

معاون استاندار و فرماندار شهرستان تربت‌حیدریه نیز با تاکید بر حذف نگاه بخشی، گفت: حاکمیت چنین نگاهی تاکنون زیان بسیاری به واحدهای صنعتی وارد کرده است و باید رویکرد را به سمت نگاه فرابخشی تغییر داد.

مجتبی شجاعی افزود: محور شعارهای سال در ۱۲ سال اخیر، موضوع اقتصادی بوده اما اینکه مسئولان در این سال‌ ها چه میزان تبعیت و پیروی از این نامگذاری‌ ها داشته‌ اند، جای بحث دارد.

وی اضافه کرد: در تصمیم‌ سازی باید رضایت مردم، تحقق توصیه‌ های رهبری و درصد تحقق مسئولیت‌ های محوله مورد توجه قرار گیرد.

شهرستان تربت‌ حیدریه علاوه بر اینکه قطب درمان منطقه جنوب خراسان رضوی است، مزیت‌ های مختلف در حوزه کشاورزی، معدن، صنعت و تجارت دارد.

مرکز این شهرستان ۲۲۵ هزار نفری در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.