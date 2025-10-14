به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوتراب نکیسا اظهار داشت: آگاهی‌عمومی در مورد مصرف تخم مرغ در رژیم غذایی روزانه دارای اهمیت است، زیرا تخم مرغ منبع عالی از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی و چربی‌های سالم بوده و می‌تواند در تغذیه روزانه افراد در سراسر دنیا نقش مهمی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۱۰تا۱۲ کیلوگرم در سال برای هر فرد است افزود: این سرانه برای استان بوشهر در سطح پایین تری نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گرمای هوا و مصرف بالای ماهی و میگو در استان بوشهر را یکی از دلایل کاهش مصرف تخم مرغ در این استان دانست.

نکیسا با بیان اینکه در استان واحد تولیدی صنعتی تخم مرغ نداریم گفت: بیشتر تخم مرغ مصرفی از استان‌های قم، قزوین، استان مرکزی و فارس وارد می‌شود.