مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: بیش از ۱۵ هزار مودی مالیاتی، موفق شدند ۶۷ درصد از اعتبار پیش‌بینی‌شده طرح نشاندار کردن مالیات را تأمین و مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان به حساب پروژه‌های عمرانی نشان‌دار استان واریز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به اجرای موفق طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴، این اقدام را نقطه‌عطفی در مسیر مردمی‌سازی نظام مالیاتی کشور دانست و افزود: بیش از ۱۵ هزار مودی مالیاتی، شامل ساکنان استان و مودیان سایر نقاط کشور، با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، موفق شدند ۶۷ درصد از اعتبار پیش‌بینی‌شده را تأمین و مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان به حساب پروژه‌های عمرانی نشان‌دار استان واریز کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان اجرای یکپارچه این طرح در سراسر کشور را برای دومین سال پیاپی، نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های شفاف‌سازی مالیاتی دانست و تاکید کرد: نشان‌دار کردن مالیات‌ها موجب افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌ها و تحقق عدالت منطقه‌ای شده است.

وی با اشاره به تنوع و گستردگی پروژه‌های عمرانی نشان‌دار استان خوزستان اظهار کرد: در قالب این طرح، ۲۲ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف تعریف شده که شامل تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی حضرت زهرا (س) دزفول، احداث دانشکده علوم آب و دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، توسعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پوشش تلویزیونی دیجیتال در ۲۵ نقطه فاقد پوشش، تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر، پروژه نیروگاه آبی گتوند علیا، احداث و تکمیل چندین مدرسه، دارالقرآن، ساختمان‌های اداری و کارگاهی، فاز دوم استادیوم فوتبال شهید مجدیان دزفول و همچنین چهار محور راه‌سازی مهم در استان است.

خورشیدی ادامه داد: این پروژه‌ها با هدف ارتقاء خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی در مناطق مختلف استان طراحی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال و پیگیری مودیان در سال گذشته، امسال در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده از تمامی ظرفیت‌های ممکن در اداره کل امور مالیاتی استان بهره گرفته‌ایم. همچنین از تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی ذینفع در استان تشکر می‌کنم که نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح ایفا کرده‌اند.