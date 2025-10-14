سومین همایش دانشجویی- تقریبی با عنوان اتحاد مقدس و با موضوع؛ چشم‌انداز وحدت اسلامی با محوریت پشتیبانی از قدس، مسئولیت مشترک مسلمانان در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در این همایش گفت: اتحاد مقدس صرفا یک تعبیر سیاسی نیست، بلکه یک آرمان عمیق دینی است.

آیت الله ابراهیمی افزود: افق این اتحاد امت و همه پیروان مذاهب اسلامی است و دربرابر اسرائیل و استکبار جهانی باید در همه برنامه‌ها تا آزادی قدس شریف ندای وحدت سر دهیم.

امام جمعه محله سورو بندرعباس هم دراین همایش گفت: پایبندی به وحدت عامل یاس دشمنان است. شیخ فهیمی افزود: تا وقتی وحدت بین مسلمانان وجود دارد دشمنان نا امیداند و نمی‌توانند بین مسلمانان تفرقه بیاندازند.