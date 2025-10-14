رییس اداره مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران گفت: استقرار استاندارد‌های بین المللی صنعت نفت در حفاری منجر به ایجاد ارزش افزوده، ارتقاء بهره وری در فعالیت‌های جاری و شتاب بخشی در انجام امور این شرکت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین نظری با گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: اخذ گواهینامه‌های استاندارد‌های مربوط به دستگاه‌های حفاری، آزمایشگاهی، مانیتورینگ برخط عملیات حفاری و خدمات جنبی و نیز مکانیزه کردن قالب فرآیند‌های پشتیبانی و ستادی از جمله برنامه‌های استانداردسازی در شرکت ملی حفاری ایران به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه موفقیت این شرکت در زمینه استانداردسازی بر اساس برنامه مشترک شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران است افزود: شرکت ملی حفاری در سال جاری در راستای تحقق برنامه‌ها و چشم‌انداز‌های تدوین شده در خصوص استانداردسازی فرآیند‌ها نسبت به تمدید به موقع گواهینامه‌های مدیریت کیفیت (IMS) در حوزه‌های کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای اقدام لازم را به عمل آورد.

به گفته نظری با توجه به تخصصی بودن غالب فرایند‌های عملیاتی در این شرکت در بخش‌های عملیات، خدمات جنبی و خدمات فنی و مهندسی استاندارد سازی از اولویت‌های برنامه‌های شرکت محسوب می‌شود.

وی گفت: استانداردسازی مجموعه فرایند‌های عملیات حفاری در قالب Mis Drill، اخذ گواهینامه‌های COF، استقرار مدل تعالی سازمانی (EFQM) و دریافت تندیس اهتمام به چرخه بهره وری از اقدامات و توفیقات ارزشمند شرکت ملی حفاری است.

رییس اداره مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران توضیح داد: روز جهانی استاندارد در واقع ادای احترام به متخصصان سرتاسر جهان است که استاندارد‌های بین المللی را توسعه می‌دهند.

وی افزود: استاندارد‌های بین المللی ایزو راهکار‌هایی را برای انجام کار‌ها به صورت مؤثرتر ارائه می‌دهند و این استاندارد‌ها موانع فنی تجارت را از بین می‌برند و زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشند و رعایت استاندارد‌ها به مصرف کنندگان نیز کمک می‌کند تا با اطمینان، کالا و خدمات خود را انتخاب کنند.

سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) شعار روز جهانی استاندارد سال ۲۰۲۵ میلادی را چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر، مشارکت برای تحقق اهداف انتخاب کرده و بر همین اساس و به منظور ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی آحاد جامعه با استاندارد، هفته استاندارد در کشورمان از ۱۹ تا ۲۵ مهر تعیین شده است.