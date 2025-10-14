بیش از ١۵ تُن اموال عمومی شامل تجهیزات برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در کارگاه‌های ضایعاتی کرمان نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، طرح گسترده ساماندهی و نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در این شهرستان آغاز و در بازرسی‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و انتظامی از کارگاه‌ها، بیش از ١۵ تُن اموال عمومی شامل تجهیزات برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در کارگاه‌های ضایعاتی نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

مهدی بخشی افزود: در بازرسی‌ها، وضع مجوز، ایمنی و رعایت ضوابط بهداشتی کارگاه‌های ضایعاتی بررسی و در این بین، موارد متعددی از تخلفات نظیر استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق، به‌کارگیری اتباع بی‌مجوز، تصرف اراضی ملی و فعالیت بدون پروانه شناسایی شد.

دادستان کرمان با تاکید بر ضرورت انتقال کارگاه‌های ضایعاتی به شهرک بازیافت، تصریح کرد: ساماندهی مراکز ضایعاتی یکی از موثرترین اقدامات در کاهش سرقت کابل‌ها و تجهیزات شهری است و اجرای این طرح تا قطع کامل چرخه خرید و فروش اموال مسروقه ادامه خواهد داشت.

بخشی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در مهلت مقرر برای ثبت و ساماندهی واحد‌های مجاز اقدام و هرگونه فعالیت غیرقانونی را به مرجع قضایی گزارش کنند.

وجود بیش از ۷۰۰ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان آمار هشداردهنده و نگران کننده است که موجب تشویق سارقان به سرقت می‌شود وکارگاه‌های ضایعاتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر وقوع سرقت سیم و تجهیزات برق و مخابرات است که باید نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود.

حضور اتباع غیرمجاز نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش سرقت سیم‌های برق است به طوری که در برخی موارد شاهد فعالیت باندی سارقان هستیم.