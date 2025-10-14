پخش زنده
آخرین وضعیت فعالیت و راهکارهای رفع موانع صادرات محصولات پتروشیمی ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با مدیر عامل پتروشیمی ارومیه، آخرین وضعیت فعالیت این واحد صنعتی ومسائل مرتبط باحوزه تولید، تأمین مواد اولیه و انرژی واحد بررسی شد.
در این دیدار، ضمن طرح چالشهای موجود درمسیر توسعه تولید، بر لزوم اجرای طرح توسعه شرکت و حمایت از صنایع مادر و راهبردی استان ازجمله صنایع پتروشیمی در استان تأکید شد.
دکتر خیرخواه با اشاره به جایگاه ویژه پتروشیمی ارومیه در زنجیره ارزش صنعتی و کشاورزی استان گفت: پتروشیمیها از ارکان اصلی توسعه صنعتی واشتغالزایی در استان هستند و رفع موانع تولید آنها در اولویت برنامههای ادارهکل قرار دارد.
درپایان، مقررشد موضوعات مطروحه درقالب کارگروه تخصصی پیگیری و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و اجرای طرح توسعه؛ رفع موانع صادرات محصولات؛ تنزیل نرخ گازمصرفی و وصول مطالبات شرکت از خدمات حمایتی وزارت جهادو کشاورزی تدوین و پیگیری شود.