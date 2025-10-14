رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) با جدال تیم‌های مردان ایران و کره شمالی پیگیری شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در هند، بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) با جدال تیم‌های مردان ایران و کره شمالی پیگیری شد.

در این دیدار که برای تعیین رتبه هفتم و هشتم بود، تیم کشورمان با نتیجه ۳ بر یک به حریفش باخت و به مقام هشتمی بسنده کرد.

در این رقابت ابتدا بنیامین فرجی در ادامه عملکرد درخشانس در این دوره، مقابل حریفش ۳ بر ۲ پیروز شد، اما در ادامه سید محمد موسوی دو بار و نوشاد عالمیان شکست‌های مشابه ۳ بر صفر را تجربه کردند.

تیم کشورمان در دوره قبلی این رقابت‌ها در رده ششم قرار گرفته بود.

تیم تحت هدایت جمیل لطف‌الله نسبی در این دوره با چهار بازیکن به نام‌های نوشاد عالمیان، امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و سید محمد موسوی به میدان رفت و ۳ برد مقابل مغولستان، مالدیو و سنگاپور و ۳ باخت برابر چین، کره جنوبی و کره شمالی کسب کرد.