تفاهمنامه همکاری بین شهرداری ششتمد و پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور با هدف توسعه گردشگری امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان شهرداری ششتمد و پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور گفت: ششتمد دارای ظرفیت های بی نظیر تاریخی و طبیعی است و با امضای این تفاهمنامه، ششتمد به عنوان شهر نمونه گردشگری در استان معرفی خواهد شد.
فیض آبادی افزود: حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه گردشگری مسئولانه و احیای صنایع دستی اصیل از اهداف اصلی این همکاری است.
وی ادامه داد: مستندسازی بافت تاریخی شهر، کاوش های باستان شناسی، مردم شناسی و مطالعات زبان شناسی به عنوان بخشی از برنامه های مشترک انجام خواهد گرفت.
فیض آبادی اشاره به آثار تاریخی و طبیعی ششتمد گفت: آرامگاه ابوالحسن بیهقی، پناهگاه سلجوقیان، محوطه تاریخی اشتر، تپه طلایی شامکان، دره ارواح، چنار کهنسال کیذقان و رودخانه ششتمد از جمله جاذبه هایی هستند که در این طرح مورد مطالعه و حفاظت قرار خواهند گرفت.
وی افزود: این تفاهمنامه زمینه ساز شناسایی و معرفی ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ششتمد در سطح ملی خواهد بود.