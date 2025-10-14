

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بامداد امروز شاگردان شهرزاد مظفر برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی روسیه، عازم این کشور شدند.

ملی پوشان در روز‌های پنجشنبه ۲۴ مهر و شنبه ۲۶ مهرماه در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو دیدار مقابل تیم ملی فوتسال بانوان روسیه برگزار می‌کنند.

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، نسیمه سادات غلامی، فرشته کریمی، فرشته خسروی، فاطمه رحمتی، الهام عنافچه، زهرا کیانی‌منش، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطف‌آبادی، مهسا کمالی و مهدیه محمودی‌نیا بازیکنان اعزامی به این کشضور هستند.