ماموران ایستگاه بازرسی «پل بهادرآباد» رودبار جنوب، هنگام رصد تردد‌های خودرویی محور اصلی از، یک کامیونت عبوری ، ۱۵ قبضه کلت کمری به همراه ۲۹ تیغه خشاب کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره اعلام کرد: در بازرسی دقیق از قسمت‌های مختلف این کامیونت، ۱۵ قبضه کلت کمری به همراه ۲۹ تیغه خشاب کشف و در این زمینه یک متهم دستگیر شد.

سردار جلیل موقوفه‌ئی صریح کرد: با محرز شدن فعالیت‌های باندی مرتبط با این محموله، شناسایی و دستگیری سایر اعضای باند قاچاق سلاح در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان نیز گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی، به یک مورد ارتشا در یکی از ادارات پی بردند ودر این پرونده فرد رشوه دهنده به علت پرداخت چند قطعه سکه بهار آزادی به یکی از کارمندان ادارات دولتی در شهر کرمان شناسایی، دستگیر و با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ حسن خالقی با تاکید بر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه قاچاق کالا، جرایم و مفاسد اقتصادی را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.