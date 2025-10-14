دیدار دوستانه ایران - تانزانیا و مصاف تیم‌های پرتغال - مجارستان، از شبکه سه و فصل جدید «خاطره بازی»، از شبکه ورزش، پخش می‌شود.

نگاهی به چند برنامه ورزشی شبکه‌های سه و ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازی دوستانه بین تیم ملی کشورمان و تیم تانزانیا، از شبکه سه به صورت زنده پخش خواهد شد.

تیم ملی کشورمان برای آماده سازی در جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک دیدار‌های دوستانه برگزار می‌کند که امشب نیز با تیم ملی تانزانیا رقابت می‌ کند.

بازی امروز ساعت ۱۸:۳۰، از طریق برنامه «فوتبال برتر» به صورت زنده پخش می‌شود. این مسابقه در ورزشگاه الاهلی امارات و با گزارش مجید عابدی انجام می‌شود.

در مسابقه گذشته با روسیه ایران بازی را واگذار کرد.

دو تیم پرتغال و مجارستان در دوره مقدماتی جام جهانی، با هم مسابقه می‌دهند که این بازی از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی اروپا، امشب در گروه F که تیم‌های پرتغال - مجارستان و ایراند و ارمنستان حضور دارند، پرتغال و مجارستان به صورت زنده از برنامه «گزارش ورزشی» پخش می‌شود.

دو تیم ساعت ۲۲:۱۵، در ورزشگاه ژوزه آلوالاد شهر لیسبون پرتغال با هم دیدار می‌کنند و رضا جعفری این بازی را گزارش خواهد کرد.

خاطرات جذاب و به یاد ماندنی ورزش ایران و بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران با تمرکز بر تاریخچه بازی‌های تیم ملی فوتبال قبل از انقلاب تاکنون، در فصل جدید «خاطره بازی» شبکه ورزش مرور می‌شود.

فصل جدید برنامه «خاطره بازی» با ورق زدن خاطرات جذاب از رویداد‌های فوتبال کشورمان سعی می‌کند تا لحظات ماندگاری را در ذهن مخاطبان شبکه ورزش ثبت کند. سری جدید «خاطره بازی» با بازخوانی مسیر هشتاد ساله فوتبال ایران و نمایش تصاویر جذاب از مسابقات و بازی‌های تیم ملی سعی می‌کند اطلاعات فرای جنبه ورزشی به مخاطبانش ارائه دهد.

فصل جدید «خاطره بازی»، به تهیه کنندگی عالمی و اجرای جواد خیابانی، هر هفته دوشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹، پخش می‌شود.